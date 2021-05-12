В Минпромторге оценили ситуацию с дефицитом электроники для автомобилей

В Минпромторге уверены, что к концу лета 2021 года проблема с дефицитом электроники для автомобилей будет решена. Об этом рассказали "РГ" в министерстве.

"Российская автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля-марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется", - сказали в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве считают, что заявлять о дефиците автомобилей неправильно. "На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих. Так, например, продажи Lada в апреле 2021 года в России составили почти 38 тыс. автомобилей, что в 4 раза больше результатов апреля 2020 года и на 17,4% выше продаж апреля 2019 года", - сказали в Минпромторге.

По мнению министерства, непростая ситуация с поставками комплектующих сейчас заметна во всем мире.

"Но благодаря большой работе, проводимой российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственному участию органов исполнительной власти, удается в оперативном режиме находить решения в условиях дефицита электронных компонентов. Минпромторг в постоянном режиме взаимодействует как с автопроизводителями, так и с их поставщиками. Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику. Успешно отработаны несколько обращений участников рынка", - заключают в Минпромторге.