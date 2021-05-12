В Минске покажут фильмы Александра Ефремова

В Минске проходит ретроспектива фильмов лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства, художественного руководителя минского Театра-студии киноактера, профессора Белорусской академии искусств Александра Ефремова. Она посвящена 70-летию белорусско-российского мастера.

Александр Ефремов родился на Волге, в Горьком, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа и был приглашен на киностудию "Беларусьфильм", где работает и сейчас. Популярность у зрителей завоевали фильмы Александра Ефремова "Давай поженимся", "Поводырь", "Дунечка", "Снайпер. Оружие возмездия", а также цикл образовательных анимационных лент "Сказки старого пианино".

И на "Лiстападе", и на "Золотом Витязе" показывают белорусские и российские картины

Сейчас режиссер работает над четырехсерийной кинолентой "Любимый город".

- Это история танкиста Колобанова, который в одном бою подбил 22 немецких танка, - рассказал Александр Ефремов. - Но фильм не о "рекорде", а о том, что этот подвиг хоть как-то помог остановить немцев на их пути к Ленинграду.

В 2018 году Ефремов снял десятиминутный фильм о съемках киноленты "Иди и смотри" - отреставрированной военной драмы режиссера Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича ("Беларусьфильм", "Мосфильм", 1985 год).

- У нас общее культурное пространство, - считает Александр Ефремов. - И на "Лiстападе", и на "Золотом Витязе" показывают белорусские и российские картины. Я был в жюри кинофестиваля телевизионного кино "Вместе" в Ялте. В нем участвовали и работы белорусских кинематографистов. И Московский международный кинофестиваль, который возглавляет Никита Михалков, с огромным удовольствием принимает наши картины. Я много работал с белорусскими и российскими артистами - Маргаритой Тереховой, Юрием Назаровым, Вероникой Пляшкевич, Александром Калягиным, Стефанией Станютой, Дмитрием Певцовым... Они все очень талантливы.