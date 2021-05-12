В России стартовало пробное онлайн-голосование

Голосование продлится три дня - до 20:00 14 мая. Оно будет полностью повторять все этапы реальной избирательной кампании. В 75 регионах пройдет тренировка выборов в Госдуму - избиратели получат по два электронных бюллетеня: для голосования по одномандатному округу и по партийным спискам.

В десяти субъектах граждане проголосуют на всех уровнях выборов, запланированных на Единый день голосования 19 сентября. Это Вологодская, Воронежская, Курская, Мурманская Нижегородская, Рязанская, Ярославская области, республики Бурятия и Северная Осетия - Алания, а также город Севастополь. Указанные субъекты ранее подали заявки на проведение ДЭГ в сентябре. Результаты нынешней тренировки будут иметь решающее значение для определения пятерки, которой Центризбирком разрешит использовать онлайн-формат на реальных выборах.

Напомним, подать заявление на участие в пробном онлайн-голосовании можно было до 7 мая на портале госуслуг и сайте mos.ru (для москвичей). Те, чьи обращения учтены Центризбиркомом, смогут проголосовать в ближайшие три дня, перейдя из личного кабинета на этих ресурсах по ссылке www.vybory.gov.ru или www.mos.ru/uslugi соответственно.

Результаты голосования ЦИК России подведет с 19 по 21 мая. Решение о том, какие регионы проведут ДЭГ в сентябре, комиссия примет после назначения даты выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. Ожидается, что президент подпишет соответствующий указ в июне.