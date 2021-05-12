Видео: неудачно уйдя от столкновения, скутерист сделал сальто

Очень на дороге часто случается так, что нарушает правила один участник движения, а в ДТП попадает другой (или даже другие). А виновник спокойно продолжает свой путь, иногда даже и не подозревая, что натворил.

Так и произошло в индийском Мангалуре (штат Карнатака на юге страны). Неумелая скутеристка выехала со двора на проезжую часть и, запоздало заметив два мчащихся на нее мотороллера, не придумала ничего лучшего, чем замереть посреди дороги, как вкопанная. Прибавь она скорость - смогла бы выехать на свою полосу и не мешать никому, но, видимо, совсем растерялась.

Чтобы объехать стоящее поперек дороги транспортное средство, один из скутеристов слишком резко свернул к обочине и наехал на ступеньку придорожного магазинчика. Вираж был столь резким, что его выбросило из седла и перевернуло в воздухе. Беднягу срочно доставили в местную больницу и состояние врачи оценивают как критическое. Через полсекунды второй скутерист налетел на потерявший управление мотороллер и упал, отделавшись сравнительно легко.

А что же произошло с виновницей аварии? А ничего. Не обращая внимания на происходящее за ее спиной, она нажала на газ и скрылась вдали. По этому видео найти и опознать ее будет непросто.