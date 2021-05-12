Второе высшее образование по творческим специальностям станет бесплатным

Как рассказала на заседании палаты замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, речь идет о получении профессии режиссера театра и кино, телевидения, дирижера, композитора, литературного работника, переводчика художественной литературы. "Именно в этих специальностях сегодня нуждается отрасль культуры, именно эти специальности требуют наличия жизненного опыта, целостного отношения к людям, целостного взгляда на жизнь", - подчеркнула она и добавила, что в советское время была возможность бесплатно получить такую специальность при наличии диплома о высшем образовании в другой сфере.

Ярилова привела в пример нескольких выдающихся деятелей культуры, кто смог реализовать свой творческий потенциал с помощью второго высшего образования. Это в том числе кинорежиссер Станислав Говорухин, который сначала окончил геологический факультет Казанского университета и лишь затем - ВГИК.

"Случаи и порядок принятия лиц, имеющих высшее образование, на конкурсной основе на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральные государственные образовательные организации высшего образования и перечень образовательных организаций будут утверждаться правительством РФ", - говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Главным условием поступления станет наличие творческих способностей. Оно "будет определяться по результатам вступительных испытаний, проводимых при приеме организациями высшего образования".