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12.05.2021 10:14
Рубрика: Общество

Выпускники пишут итоговое сочинение в дополнительный срок

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Почти 21 тысяча участников сегодня пишут итоговое сочинение в дополнительный срок, сообщает Рособрнадзор.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Напомним, "зачет" за сочинение для выпускников 11 классов - допуск к ЕГЭ. Большинство ребят уже сдали его 15 апреля, 98% из них получили "зачет".

12 мая его пишут ученики, получившие неудовлетворительный результат "незачет", или пропустившие сочинение по уважительным причинам. Что интересно? По данным Рособрнадзора, в пяти регионах дополнительный срок для итогового сочинения прошел 5 мая. Еще один дополнительный срок в этом году - 19 мая.

Испытание стартует в 10:00 по местному времени. Продолжительность - 3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуемый объем итогового сочинения - не менее 350 слов.

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