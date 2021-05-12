Выпускники пишут итоговое сочинение в дополнительный срок

Почти 21 тысяча участников сегодня пишут итоговое сочинение в дополнительный срок, сообщает Рособрнадзор.

Напомним, "зачет" за сочинение для выпускников 11 классов - допуск к ЕГЭ. Большинство ребят уже сдали его 15 апреля, 98% из них получили "зачет".

12 мая его пишут ученики, получившие неудовлетворительный результат "незачет", или пропустившие сочинение по уважительным причинам. Что интересно? По данным Рособрнадзора, в пяти регионах дополнительный срок для итогового сочинения прошел 5 мая. Еще один дополнительный срок в этом году - 19 мая.

Испытание стартует в 10:00 по местному времени. Продолжительность - 3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуемый объем итогового сочинения - не менее 350 слов.