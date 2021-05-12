Озвучив на специальном брифинге обвинения, главы ОГПУ и СБУ не предоставили никаких доказательств ни по одному из трех инкриминируемых депутатам эпизодов. При этом два пункта обвинения выглядят смехотворно: перерегистрация по российским законам якобы принадлежащего Медведчуку бизнеса в Крыму и оплата обучения талантливых украинцев в петербургском вузе. При президенте Зеленском гуманитарные связи с Россией в Киеве стали расценивать как измену родине. Вместо комментария остается напомнить, что чета Зеленских исправно платит коммунальные платежи и налоги в крымский бюджет за принадлежащую им на полуострове недвижимость, а студия "95-й квартал" продает свои телесериалы российским каналам.

Впрочем, политическая подоплека репрессий против Медведчука, начавшихся еще в феврале - от уголовных дел до закрытия телеканалов - очевидна даже непосвященным. Важнее понять, кто надоумил Зеленского уничтожить главную оппозиционную силу в стране и какой личный интерес в этом деле президента Украины. С инициатором предъявляемых обвинений в общих чертах все понятно: представители США по горячим следам поспешили "однозначно поддержать предпринятые Украиной шаги в отношении действующих в интересах России сил". И если в феврале одобрение высказала временный поверенный в делах США Кристина Квин в посольском Facebook, то теперь одобрение прозвучало из уст и.о. помощника главы госдепа Филипа Рикера в ходе конференции фонда "США - Украина". То, что обвинения Медведчуку были предъявлены через пять дней после отъезда из Киева госсекретаря Энтони Блинкена, можно считать удачным "совпадением".

Следует пояснить, что проблема Медведчука и ОПЗЖ не в том, что они оппозиционны по отношению к Зеленскому и называются "пророссийскими" - справедливость применения к ним такого ярлыка, а также наличие в нем смысла вызывают сомнения. Дело в том, что "Оппозиционная платформа" - единственная парламентская оппозиционная партия (к оппозиции, напомним, формально относится и "Батькивщина" Тимошенко), не имеющая лицензии от посольства США, и действительно единственная, выступающая за мир и выполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. Поскольку в части саботажа мирного плана по Донбассу интересы Зеленского и США совпадают, ОПЗЖ, как партию, решено было уничтожить в назидание другим оппозиционерам.

Цели нового проекта Киева: раздробить электорат Медведчука и заставить его проголосовать за очередную "объединительную" пустышку

"Лицензированная" американским посольством замена уже нашлась. Неделю назад проект новой партии "Украина - наш дом" очень вовремя презентовал донецкий миллиардер, не бывавший на родине с 2014 года, Борис Колесников. Друг детства и соратник самого близкого на сегодня к Зеленскому олигарха Рината Ахметова, Колесников обещает собрать "специалистов из Львова, Ужгорода, Луцка, Винницы, Одессы, Харькова, Днепра" и слепить подобие новой "Партии регионов". Расчет, очевидно, делается в первую очередь на деньги других украинских олигархов и поток перебежчиков из "Оппозиционной платформы". Цели нового проекта прозрачны: раздробить электорат Медведчука и заставить его проголосовать за очередную "объединительную" пустышку, придуманную властями. С помощью этой операции "Погремушка" в окружении Зеленского рассчитывают усыпить бдительность недовольных президентом избирателей.

Зачистка оппозиционного поля, вынырнувший из политического небытия Колесников и призраки новых политических проектов активизировали в экспертных кругах Украины рассуждения о неизбежности внеочередных парламентских выборов ближе к сентябрю, пока рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" еще отличен от нуля и пока Зеленскому еще звонят с "рекомендациями" из-за океана.