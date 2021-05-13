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13.05.2021 14:55
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" отменил рейсы между Москвой и Тель-Авивом

Текст: Василий Кошкин

"Аэрофлот" решил отменить 14 мая оборотный рейс между Москвой и израильским Тель-Авивом. Решение было принято из-за ограничений в работе аэропорта Бен- Гурион, пояснили ТАСС в авиакомпании.

Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
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Пассажиры отмененных рейсов смогут изменить дату вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление. Желающие вернуть деньги также смогут сделать это без применения штрафных санкций.

Ранее полеты в Израиль приостановили другие авиакомпании: United Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways. На фоне разгорающегося конфликта между Израилем и Палестиной администрация крупнейшего в еврейском государстве аэропорта имени Бен-Гуриона приняла решение перенаправлять рейсы в международный аэропорт Рамон, расположенный на юге страны.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Ближний Восток Израиль Компании Авиация "Аэрофлот" Палестино-израильский конфликт

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