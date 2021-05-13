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13.05.2021 04:47
Рубрика: Общество

Аналитики назвали самые желанные для переезда города страны

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Самые желанные для переезда российские города перечислили аналитики. В топ вошли Москва, Санкт-Петербург и южные регионы.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Эксперты недвижимости отмечают, что за последний год спрос на жилье в столице за год вырос на 36%. Россияне стали чаще выбирать для переезда Краснодар (рост спроса за год в 2,3 раза), Сочи (в 2,1 раза), Анапу (в 2 раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза), пишут "Известия".

В Сочи покупательская активность на первичное и вторичное жилье за первые три месяца текущего года, по сравнению с тем же периодом минувшего, увеличилась практически двукратно - в 1,8 раза. Южные города пользуются спросом в связи с мягким климатом. Москва и Санкт-Петербург котируются из-за высоких зарплат, а также лучшего уровня социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку городов мира, где был зафиксирован самый большой рост цен на элитную недвижимость. Согласно данным аналитиков, в Москве за год элитное жилье подорожало на 12,4%, за первый квартал 2021 года - 7,3%. В результате столица поднялась с одиннадцатого на восьмое место в рейтинге. В свою очередь Петербург переместился с 43-й на шестую строчку. За год рост цен составил 13,4%, за квартал - 2,5%.

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