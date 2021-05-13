Армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа

Военные израильской армии готовят план наземной операции в секторе Газа. Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на сотрудника пресс-службы Армии обороны Израиля Хидая Зильбермана, отрабатываются все вероятные варианты действий.

Как стало известно, Израиль уже отправил к границам сектора Газа подразделения десантников, пехоты, а также военную технику.

В пресс-службе армии уточнили, что пока не поступало никаких приказов к началу операции.

Напомним, конфликт палестино-израильский конфликт резко обострился в понедельник, 10 мая. Стороны ведут практически непрерывный обстрел друг друга, в результате атак уже десятки погибших, как в Израиле, так и в секторе Газа.