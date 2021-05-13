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13.05.2021 17:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ: пятидверная Lada Niva Legend пока производится

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Накануне появилась информация, что в июне АвтоВАЗ свернёт производство Lada Niva Legend в пятидверном кузове, которая позднее была опровергнута благодаря появившемуся в Сети производственному плану. "РГ" удалось получить комментарий от пресс-службы автопроизводителя.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Мы объявим, если какая-то из машин покинет производство. Пятидверная Niva Legend производится согласно поступающим заявкам из дилерской сети и от корпоративных клиентов", - сообщил руководитель отдела по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Таким образом, прощание "пятидверки" с конвейером в ближайшее время - не более, чем слухи, и Niva Legend продолжает выпускаться со стандартной и удлинённой колёсной базой.

Семейство Niva Legend оснащается 83-сильным 8-клапанным двигателем 1.7 литра, постоянным полным приводом, двуступенчатой раздаткой и 5-скоростной МКП. Цена на трёхдверный внедорожник начинается от 619 900 рублей, пятидверная версия стоит минимум 675 900 рублей.

#Lada