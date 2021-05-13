Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США

Чтобы защитить сети федерального правительства от действий злоумышленников, американский лидер Джо Байден подписал указ о кибербезопасности.

В сообщении, распространенном Советом национальной безопасности США, подчеркивается, что недавние инциденты свидетельствуют о небывалой активности преступников. А защита слабая. Поэтому сейчас организации частного и государственного сектора более уязвимы.

Указ Байдена устраняет определенные барьеры, мешающие бороться с хакерами. В частности, правительство и частный сектор теперь смогут обмениваться информацией об угрозах в области кибербезопасности.

Кроме того, будет создан совет по анализу вопросов, связанных с кибербезопасностью (Cybersecurity Safety Review Board). Указ также расширит возможности для выявления "злонамеренной деятельности" в сетях федерального правительства, информирует ТАСС.