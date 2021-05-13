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13.05.2021 22:13
Рубрика: В мире

Билл Гейтс признался, что "жил в браке без любви"

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA-EFE/KAMIL ZIHNIOGLU Фото: EPA-EFE/KAMIL ZIHNIOGLU
Фото: EPA-EFE/KAMIL ZIHNIOGLU

До того, как стало известно о разводе Билла Гейтса с его женой Мелиндой Френч Гейтс, он рассказал своим приятелям по гольфу о семейных проблемах и даже назвал свой брак "отношениями без любви", говорится в публикации New York Post. Гейтс, заядлый игрок в гольф, находился в своем особняке за 12,5 миллиона долларов в эксклюзивном калифорнийском гольф-клубе The Vintage Club, когда стало известно о его разводе, сообщил источник. Миллиардер пробыл там три месяца.

Фото: REUTERS
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Эта информация контрастирует с публичными заявлениями теперь уже бывшей супружеской пары. Френч Гейтс сказала Insider в 2019 году, что ее муж "невероятно поддерживал" и поощрял ее к развитию ее карьеры. Объявив о разводе 3 мая, Гейтс отметили в совместном заявлении: "Мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара на следующем этапе нашей жизни".

Согласно сообщениям, Френч Гейтс искала адвокатов по разводам в 2019 году, примерно в то же время, когда всплыли связи Гейтса с Джеффри Эпштейном, осужденным за преступления на сексуальной почве. Готовность Гейтса встретиться с Эпштейном приводила ее в "ярость", сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники, близкие к паре.

Другой источник проинформировал People, что пара хотела подождать, пока их младшей дочери не исполнится 18 лет, прежде чем они объявят о разводе, в то время как New York Post сообщила, что они, возможно, выбрали время для объявления, чтобы избежать конфликта с ежегодным собранием акционеров Уоррена Баффета.

В мире США Билл Гейтс

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