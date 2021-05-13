Биолог Баранова связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой

Уровень заболеваемости COVID-19 в России зависит от синоптических процессов.

При сухой и жаркой погоде распространение коронавирусной инфекции замедляется, заявила Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

Ухудшится эпидситуация в том случае, если будет преобладать облачная погода с частыми дождями. "Люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса", - объяснила Баранова. При этом она не стала гадать, какой из штаммов SARS-CoV-2 (индийский, бразильский или британский) победит на той или иной территории. "Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода", - цитирует биолога РИА Новости.

Ранее Баранова заявила, что при 30 процентах вакцинированных от COVID-19 заболеваемость начинает идти на спад.