Биолог: При 30 процентах привитых пандемия COVID-19 пойдет на спад

В США с каждым днем выявляют все меньше инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Одна из причин такого положения дел - активная вакцинация населения. Более 50 процентов американцев уже сделали прививку от COVID-19.

"Я оптимист, и думаю, что 30 процентов вакцинированных - это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад", - заявила профессор Анча Баранова в интервью РИА Новости.

В России же, согласно последним данным, две дозы вакцины "Спутник V" получили менее 10 процентов населения. И об иммунной прослойке, позволяющей сдержать распространение коронавирусной инфекции, пока говорить рано.

Но вакцинация идет по плану, коллективный иммунитет будет обеспечен в сентябре, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Вице-премьер Татьяна Голикова также называла сентябрь, говоря о приблизительной дате достижения коллективного иммунитета в РФ. К первому месяцу осени должны быть привиты 69 миллионов россиян.