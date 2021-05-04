В Роспотребнадзоре оценили шансы на пожизненный иммунитет после COVID-19

Люди, переболевшие COVID-19, могут получить пожизненный иммунитет от болезни. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, антитела появляются у большинства пациентов, перенесших заболевание.

"Первые больные появились в декабре 2019 года. Уже прошло 16 месяцев где-то, они (антитела - прим. ред.) все еще держатся. Нельзя даже исключить пожизненный иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции", - заявил эпидемиолог в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, переболевшим не надо прививаться, иммунитет после перенесенной инфекции "достаточно стойкий".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-10 может сформироваться в России к сентябрю. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.