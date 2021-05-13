Более 30 полицейских пострадали во время беспорядков в Израиле

Более 30 полицейских пострадали во время уличных беспорядков по всему Израилю. В городе Акко на севере страны живущие там арабы забросали камнями полицейский участок, пишет РИА Новости.

В городе Бат-Ям группа молодых людей напала на торговые точки, принадлежащие арабам. Радикалы разбивали окна и выкрикивали расистские лозунги. У некоторых в руках были камни и железные прутья.

Официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд сообщил, что вечером 12 мая арестованы 374 человека. Их подозревают в причастности к бунтам и беспорядкам. Тридцать шесть бойцов получили легкие ранения.

Ранее масштабные беспорядки произошли в городе Лод (находится в 20 километрах от Тель-Авива), где живут в основном арабы. Там протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. В городе введен комендантский час, также было объявлено чрезвычайное положение.