Больше половины заправок в четырех штатах США остались без бензина

До половины и более заправок остались без бензина в четырех штатах на востоке США. Информацию публикует профильный сайт GasBuddy, отслеживающий цены на топливо по всей стране.

"Нехватка горючего остро ощущается в Северной Каролине, где 69% заправочных станций остались без него, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Далее следуют Виргиния (52%), Южная Каролина (48%) и Джорджия (46%). В остальных штатах ситуация значительно лучше, хотя многие заправки все равно не могут продавать бензин".

Проблемы с бензином на восточном побережье США начались после остановки трубопровода. Жители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита.