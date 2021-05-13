Брянский автозавод разработал новую пожарную машину для аэродромов

Брянский автозавод (БАЗ) представил прототип своей последней разработки - пожарную машину для аэродромов. Модель показали на выставке "Комплексная безопасность - 2021" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Первый образец был построен в 2020 году и имел кабину китайского производства. Второй экземпляр укомплектован новой каркасно-панельной кабиной оригинальной конструкции и отечественного изготовления. Она имеет "клетку", сваренную из стальных труб, и облицовку панелями из стеклопластика. Фары составлены из универсальных "кругляшей" Hella, задние фонари - из светодиодных модулей.

Пожарный БАЗ создан на шасси БАЗ-8080 с колесной формулой 6x6, предназначен для быстрого прибытия на место происшествия, тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах. Машина оснащена турбодизелем мощностью 700 л.с., установленным позади кабины, и автоматической гидромеханической коробкой передач.

Пожарными машинами БАЗ занялся в рамках конверсии, то есть использования оборонных технологий на гражданке. Основной профиль компании - это изготовление шасси ракетовозов. Напомним, что БАЗ входит в состав военно-промышленного концерна "Алмаз-Антей".