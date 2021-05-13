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13.05.2021 01:57
Рубрика: В мире

Черногория бесплатно протестирует на коронавирус уезжающих туристов

Приехавшие в Черногорию иностранцы с 13 мая могут пройти бесплатное тестирование на SARS-CoV-2 при возвращении домой. Если же туристы заразились коронавирусом на отдыхе, им будет предоставлено бесплатное лечение. Об этом заявила Елена Боровинич-Бойович, министр здравоохранения Черногории.

Фото: REUTERS
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Ранее в стране отменили введенный из-за пандемии комендантский час, действовавший с полуночи до 5 утра. Также снят запрет на движение междугороднего транспорта в выходные дни, сообщают местные СМИ.

Стоит отметить, что в Черногории очень ждут российских туристов. Им не надо сдавать обязательный ПЦР-тест при въезде в страну. Кроме того, до 31 октября для граждан РФ действует особый визовый режим. Находиться на отдыхе без визы теперь можно 90 дней, а не 30, как раньше.

В мире Европа Черногория Пандемия коронавируса COVID-19

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