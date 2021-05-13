Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать шашлык

При приготовлении и употреблении шашлыка важно обратить внимание на сочетание продуктов, рассказала диетолог Наталья Макиенко.

По ее словам, с красным мясом лучше не есть хлеб, картофель, лаваш, а курица, индейка или рыба и другие морепродукты подойдут с любыми гарнирами. Нельзя забывать о кислотно-щелочном балансе и для улучшения пищеварения к мясу следует добавить зелень и овощи.

Маринады, считает Макиенко, могут быть на любой вкус, однако в них нельзя добавлять молочные продукты, например, кефир, а также майонез. Оптимальным вариантом для белого и красного мяса является газированная минеральная вода, большое количество лука с добавлением лимона, соли и перца. Рыбу перед жаркой на мангале можно смазать смесью из соевого соуса, оливкового масла, трав и специй.

Мясной шашлык, отметила диетолог, необходимо мариновать не менее трех часов, а лучше оставить на ночь. Рыбу же лучше не держать дольше 30 минут, для морепродуктов будет достаточно 15 минут.

Напомним, ранее диетолог Филипп Кузьменко назвал безвредную порцию шашлыка и рассказал, кому лучше вовсе воздержаться от этого популярного блюда.