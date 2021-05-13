Ford откупится от обманутых рекламой клиентов миллионом долларов

В прошлом году дебютировал Ford Mustang Mach 1, который возродил славное имя американских суперкаров. И с ним на австралийском рынке случился казус, связанный с недостоверной рекламой некоторых опций, за что компании теперь придётся расплачиваться. И сумма весьма солидная.

В списке базовых опций для Ford Mustang Mach 1 присутствовали адаптивный круиз-контроль, противотуманки, парктроники, но дело в том, что это оборудование по умолчанию недоступно для данной модификации маслкара: установить его не позволяет особый аэродинамический обвес, который необходим для увеличения прижимной силы.

Ошибку в австралийском офисе Ford признали и, чтобы загладить свою вину перед разочарованными клиентами, разработали программу компенсации, подразумевающую бесплатное трёхгодовое обслуживание и трек-день на трассе по выбору. По данным издания CarAdvice, программа обойдётся компании в миллион местных долларов (780 600 долларов США или около 58 млн рублей).

Ford Mustang Mach 1 оснащён 5-литровым атмосферным V8 мощностью 487 л.с. и 6-ступенчатой "механикой" Tremec, которая может быть по желанию заменена на 10-диапазонный "автомат". Система охлаждения и впускной коллектор позаимствованы у версии GT350, шасси перенастроены, изменена система выхлопа.