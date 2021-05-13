ГАЗ-3934 "Сиам". Внедорожник на базе БТР с необычной внешностью

Журналист Иван Зенкевич продолжает рассказывать о редких автомобилях. На этот раз героем видео стал ГАЗ-3934 "Сиам". Данный образец прошёл через реставрацию.

ГАЗ-3934 является совместной разработкой Горьковского автозавода и Арзамасского машиностроительного завода середины 1990-х годов. "Сиам" расшифровывается как "специальный инкассаторский автомобиль".

Модель создавалась для перевозки (до 2 т.) ценных грузов по бездорожью. Перед нами, по сути, тяжёлый полноприводный фургон. Для эксплуатации в роли инкассаторской машины ГАЗ-3934 оказался непригоден. Поэтому "Сиам"" использовался в Вооруженных силах России.

ГАЗ-3934 получил оригинальную форму кузова с пуленепробиваемыми стеклами, высокий дорожный просвет (400 мм), большие колёса с системой централизованной подкачки, расширители арок. Автомобиль имеет полностью независимую подвеску с унифицированными элементами ходовой части от БТР-80.

Бронемашина в задней части оснащается дизельным мотором ГАЗ-542 мощностью 125 л. с. Двигатель стыкуется с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 110 км/ч.

ГАЗ-3934 оборудован замками повышенной секретности с автоблокировкой, кондиционером, отопителем и системой связи.

Известно, что за четыре года было изготовлено около 70 экземпляров таких авто. До наших дней сохранились лишь считанные единицы.

Фото: скриншот с youtube.com