Иностранцы прекратили покупку валюты в России после новых санкций США

Иностранные инвесторы перестали покупать валюту на российском рынке. Это связано с тем, что последние санкции США, затронувшие первичный рынок российского госдолга, оказались мягче ожидаемых, говорится в обзоре Центробанка, посвященном рискам финансовых рынков.

Регулятор отметил, что в апреле нерезиденты впервые с ноября 2020 года стали нетто-продавцами валюты (продажи превысили покупки).

"Основные продажи начались именно после оглашения санкций. С 15 апреля до конца месяца иностранные участники продали валюту на внутреннем рынке на 63 млрд рублей", - говорится в материалах ЦБ.

"Таким образом, краткосрочное влияние новых санкций было минимальным. В среднесрочном периоде риски являются ограниченными, так как нерезиденты еще со второй половины 2020 года сократили объемы участия на аукционах и большую часть увеличенного объема размещений на 2020 год выкупали локальные инвесторы", - говорится в обзоре ЦБ.

15 апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Документ предполагает в частности, запрет американским финансовым институтам участвовать на первичном рынке рублевых или валютных облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином РФ. При этом покупки российского госдолга американскими инвесторами на вторичном рынке не ограничиваются.