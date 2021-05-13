Конфликт между израильтянами и палестинцами обострился минувшей ночью. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по расположенному в Газе дому командира батальона военного крыла ХАМАС. О раненых или погибших не сообщается. "Его дом служил частью инфраструктуры террористической группировки", - заявили в ЦАХАЛ.

ХАМАС запустил ракеты по Тель-Авиву и Иерусалиму рано утром в четверг, 13 мая, в ответ Израиль пообещал продолжать наносить удары по группировке в Газе, несмотря на предсказание президента США Джо Байдена, что эти самые ожесточенные боевые действия за последние годы могут скоро закончиться, отмечает Reuters.

Не было никаких известий о жертвах предрассветного залпа, который включил сирены от Тель-Авива до северного Нахалала, расположенного в 100 километрах от Газы, разбудив и отправив тысячи израильтян в укрытия. Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил: "Конфронтация с врагом не имеет конца". Для Израиля нанесение ударов по двум крупным городам стало новым вызовом в противостоянии с ХАМАСом, который Израиль и Соединенные Штаты считают террористической группировкой, отмечают эксперты.

По данным министерства здравоохранения анклава, с момента эскалации насилия в понедельник в Газе было убито не менее 67 человек. По заявлению медицинских властей, в Израиле с начала конфликта погибли семь человек.

Тем временем канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху опубликовала выдержки из разговора премьер-министра с президентом США Джо Байденом, который состоялся в среду поздно вечером. Нетаньяху поблагодарил президента Байдена за поддержку Америкой права Израиля на самозащиту, говорится в пресс-релизе. "Премьер-министр Нетаньяху сказал, что Израиль будет продолжать действовать, чтобы подорвать военный потенциал ХАМАС и других террористических организаций, действующих в секторе Газа", - добавил Нетаньяху, показывая, что Израиль еще не заинтересован в прекращении огня.

Поскольку мировые державы требуют деэскалации конфликта, напоминая о войне в Газе 2014 года, Вашингтон планировал отправить вечером в среду на Ближний Восток спецпосланника Байдена Хади Амра для переговоров с Израилем и палестинцами. Палестинский источник сообщил агентству, что усилия Египта, Катара и Организации Объединенных Наций по перемирию не привели к успеху в прекращении насилия.

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Палестины Махмуду Аббасу и сказал, что Вашингтон "прилагает усилия со всеми соответствующими сторонами для достижения спокойствия", - сообщило официальное палестинское информационное агентство WAFA. Аббас - политический соперник ХАМАСа, его власть ограничена оккупированным Израилем Западным берегом.

Взгляд из США

Группа из 25 депутатов-демократов в конгрессе США призвала Блинкена оказать давление на Израиль, чтобы тот остановил запланированное насильственное перемещение нескольких палестинских семей в оккупированном Восточном Иерусалиме.

"Принудительные изгнания в районе Шейх-Джарра будут представлять собой вопиющее нарушение прав человека", - заявила конгрессмен Мари Ньюман, написавшая письмо. Со своей стороны член конгресса США Александрия Окасио-Кортес, широко известная как AOC, раскритиковала президента Байдена за его комментарии после разговора с Нетаньяху о том, что Израиль имеет "право защищаться" от ракет, выпущенных из сектора Газа. Окасио-Кортес написала в Twitter, что подобные заявления с "небольшим контекстом или признанием того, что спровоцировало последний всплеск насилия, дегуманизируют палестинцев и подразумевают, что США будут смотреть в другую сторону касательно нарушений прав человека".