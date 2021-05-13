Израиль отверг предложение ХАМАС о перемирии и нанес авиаудары по Газе

Израиль нанес новые удары с беспилотных летательных аппаратов по административным зданиям в центре Газы. В частности, ракетами были атакованы здание министерства финансов и офис Исламского национального банка, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал "Дунья аль-Ватан".

Ранее в Газе было разрушено 16-этажное здание, в котором находились несколько редакций СМИ. В ответ боевики движения ХАМАС запустили порядка 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Некоторые из снарядов попали в жилые здания.

Между тем Израиль отверг предложение ХАМАС о перемирии. Кабинет безопасности еврейского государства в среду вечером одобрил план активизации военных атак на объекты ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль официально отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня, пишет сайт газеты "Едиот ахронот".

"Кампания еще далека от завершения", - цитирует издание одного из членов кабинета министров.