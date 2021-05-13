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13.05.2021 23:29
Рубрика: Власть

Медведев: Обвинение Медведчука обострит политическое слабоумие в Киеве

Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Обвинения против Виктора Медведчука и Тараса Козака на Украине не имеют никаких оснований и только обострят "политическое слабоумие" киевской власти. Такое мнение высказал председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
За что Виктор Медведчук отправился под домашний арест

"Но если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно. Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров", - иронично высказался политик, чьи слова приводит официальный сайт "ЕР".

По мнению Медведева, "смысл настойчивого и все более ожесточенного преследования Виктора Медведчука - это попытка окончательно уничтожить политика, который не боится жестко критиковать действующую власть" и выступает за восстановление отношений между Киевом и Москвой. Очевидно, что такое политики не могут быть угодны ни украинскому режиму, ни Западу.

"Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие", - констатировал Медведев.

Ранее, как сообщала "РГ", лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку на Украине предъявили обвинения в государственной измене. Медведчук был отправлен судом под домашний арест на время следствия.

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