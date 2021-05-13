Суд в Киеве назначил Виктору Медведчуку домашний арест

Печерский районный суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте лидера парламентской партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ), депутата парламента Виктора Медведчука и назначил ему круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно. Об этом сообщает РИА Новости.

Также обязал политик должен сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет.

Напомним, Виктору Медведчуку ранее были предъявлены обвинения по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Прокуроры просили суд арестовать политика на два месяца с правом внесения залога в размере более 10,5 млн долларов. Медведчук в ответ заявил, что не сможет внести залог, так как его счета ранее были арестованы на основании февральского решения о санкциях в отношении него. Медведчук назвал выдвинутые обвинения политически мотивированными и бездоказательными.