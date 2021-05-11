Медведчук назвал обвинения против него политической расправой

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обыски, проведенные у него дома и в офисе, являются противозаконными.

"Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене", - говорится в заявлении Медведчука на сайте его партии.

По словам депутата, обвинения против него - политическая расправа за его позицию. Кроме того, Медведчук подчеркнул, что находится на Украине, не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.

Ранее украинская оппозиция назвала репрессиями обвинения в адрес депутата. Обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, являются местью и расправой над председателем политсовета самой крупной украинской оппозиционной партии.