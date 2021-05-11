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11.05.2021 19:46
Рубрика: В мире

Украинская оппозиция назвала репрессиями обвинения в адрес Медведчука

Текст: Алексей Краснов

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) выступила с заявлением по поводу преследования властями лидера партии Виктора Медведчука и члена политсовета Тараса Козака.

В частности, оппозиционеры заявили, что "обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена Политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, очередной обыск, проведенный в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", являются местью и расправой над председателем Политсовета самой крупной украинской оппозиционной партии".

Заявление опубликовано 11 мая на сайте ОПЗЖ.

ОПЗЖ напоминает, что она выступает с требованиями, призывающими Киев изменить свою политику. Так, 9 мая ОПЗЖ "провела массовые акции по всей Украине, активное участие в которых принял и Виктор Медведчук, продемонстрировав, что он, как и другие члены партии, будет отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев".

Кроме того, ОПЗЖ заявила, что намерена "принципиально и последовательно требовать снижения космических тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прекращения тарифного геноцида; реального противодействия пандемии коронавируса, механизм борьбы с которой предложил Виктор Медведчук; установления мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений".

Фото: РИА Новости
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Репрессии властей, напоминается в заявлении, начались через день после акций в честь Дня Победы.

"Действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти. В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к Украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", говорится в заявлении.

Ранее 11 мая стало известно, что Генпрокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в "измене родине". Также СБУ провела обыск на квартире Медведчука.

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