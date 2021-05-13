Минобороны передали первую партию модернизированных САУ "Акация"

Первая партия модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация" передана Минобороны России.

Как сообщает ТАСС, боевая машина получила усовершенствованные средства связи, а автоматика - отечественные приборы и комплектующие. Самоходные гаубицы также полностью укомплектованы перевозимыми запасными частями, инструментами и принадлежностями.

Ранее сообщалось, что после обновления машины получили новую автоматизированную систему управления наведением и огнем. Благодаря специальным цифровым устройствам и системе спутниковой навигации значительно повысились возможности по уничтожению противника и снизилась вероятность поражения ответным огнем.

Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами - до 20,5 километра. Возможно применение высокоточных боеприпасов с лазерным наведением. Максимальная скорость по шоссе - 60 километров в час. Боевой вес машины более 27 тонн, а экипаж четыре человека.

Напомним, что принятые на вооружение в 1971 году 152-мм САУ "Акация" принимали активное участие в войне в Афганистане, ирано-иракской войне, а также в конфликтах на постсоветском пространстве. Сейчас артиллерийские установки задействованы правительственными войсками в Сирии.