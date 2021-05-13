Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.05.2021,  
14:45
Текст:  Николай Грищенко

Минобороны передали первую партию модернизированных САУ "Акация"

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Первая партия модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация" передана Минобороны России.

Фото: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael Larson / wikimedia.org
Т-72 получат динамическую защиту в ходе модернизации в Ираке

Как сообщает ТАСС, боевая машина получила усовершенствованные средства связи, а автоматика - отечественные приборы и комплектующие. Самоходные гаубицы также полностью укомплектованы перевозимыми запасными частями, инструментами и принадлежностями.

Ранее сообщалось, что после обновления машины получили новую автоматизированную систему управления наведением и огнем. Благодаря специальным цифровым устройствам и системе спутниковой навигации значительно повысились возможности по уничтожению противника и снизилась вероятность поражения ответным огнем.

Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами - до 20,5 километра. Возможно применение высокоточных боеприпасов с лазерным наведением. Максимальная скорость по шоссе - 60 километров в час. Боевой вес машины более 27 тонн, а экипаж четыре человека.

Напомним, что принятые на вооружение в 1971 году 152-мм САУ "Акация" принимали активное участие в войне в Афганистане, ирано-иракской войне, а также в конфликтах на постсоветском пространстве. Сейчас артиллерийские установки задействованы правительственными войсками в Сирии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В России предложили создать робота для подвоза боеприпасов танкам 09:36
Балтийский флот получил боевые машины пехоты БМП-3 11.05.2021
Атомный подводный крейсер "Казань" вошел в состав ВМФ России 07.05.2021
артиллерия
Фото: SteKrueBe/Wikimedia.org
Китай показал новейшую подлодку 12.05.2021
"Торнадо-С" получит высокоточную управляемую ракету 11.05.2021
Новейшую артиллерию России показали на видео 10.05.2021
САУ
Простая формальность: испытания чешской САУ Dana-M2 начались на Украине 28.04.2021
Всевидящий "Норов": чем был уникален советский опытный "убийца танков" 27.04.2021