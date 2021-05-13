Минтруд: Число безработных в РФ снизилось до 4,1 млн человек

Президент попросил доложить о ситуации на рынке труда.

Котяков привел данные Росстата, который считает уровень безработицы по методологии Международной организации труда. По данным на март, этот показатель составлял 5,4%. "Это менее 4,1 млн человек. Напомню, на пике в августе уровень безработицы составлял 6,4%", - отметил Котяков.

Он напомнил цель - в текущем году необходимо вернуть уровень занятости на допандемические показатели. "Восстановительный процесс на рынке идет, и на конец марта удалось увеличить численность занятых на 644 тыс. человек", - заявил министр.

Прирост вакансий, по его словам, наблюдается по всем регионам.

Для достижения целевого показателя надо обеспечить работой еще 975 тыс. человек, сообщил глава Минтруда. В 17 регионах показатели уже достигнуты.