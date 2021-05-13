Видеотрансляция: Путин проводит совещание с правительством РФ

Президент РФ Владимир Путин проводит традиционное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основная тема встречи - ситуация на рынке труда и реализация программ поддержки занятости населения.

С докладом выступит глава Минтруда РФ Антон Котяков. Кроме того, в ходе совещание будет рассмотрен ряд других текущих вопросов.

Президент не раз отмечал, что восстановление занятости населения и реальных располагаемых доходов граждан - одна из важнейших задач. В ходе своего Послания Федеральному Собранию российский лидер поставил задачу восстановить рынок труда к концу года, отметив, что надо постараться еще раньше сделать так, чтобы российские граждане стали получать стабильный заработок.

Между тем ситуация на рынке труда в стране улучшается: если в сентябре в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 млн граждан, то уже в конце апреля этого года число зарегистрированных безработными сократилось до 1,63 млн человек.

12 мая, выступая с ежегодным отчетом о работе кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что уже в 17 регионах России показатели занятости вернулись к допандемийным значениям.