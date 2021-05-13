Мишустин: Программа кешбэка на детский отдых обойдется в 5 млрд рублей

"Рассчитываем, что воспользоваться этой программой до конца текущего года смогут более 370 тысяч человек, - заявил он на заседании кабмина. - Это также будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам отдохнуть с пользой для здоровья".

Ростуризму, Министерству финансов и Министерству просвещения поручено оперативно подготовить правила предоставления субсидий на эти цели. "В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное", - подчеркнул Мишустин.