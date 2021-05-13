Мишустин: В России планируется увеличить выпуск качественного бензина

В России планируется увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на 70 процентов к 2030 году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На заседании правительства представили два документа для реализации долгосрочной Энергетической стратегии. В проекте Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на ближайшие 15 лет прописаны сценарии добычи нефти и попутного газа, движения спроса на нефтепродукты, а также показаны пути развития нефтепереработки и трубопроводного транспорта. Документ также определяет основные направления инновационного развития и импортозамещения, государственной политики, включая меры регулирования.

"Предстоит решить серьезные задачи: создать продукты и услуги с принципиально новыми характеристиками, сохранить высокую конкурентоспособность на традиционных рынках энергоресурсов и достойное место в нашей экономике, серьезно увеличить долю отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения - не менее чем до 80 процентов, увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских НПЗ - не менее 70 процентов уже к 2030 году", - озвучил Мишустин планы.

Второй документ - Генеральная схема развития газовой отрасли. Комплексный план, по словам премьера, позволит всем ее сегментам работать как единый слаженный механизм, без перекосов и сбоев, создаст условия для поступательного роста финансовых показателей газовой отрасли и увеличения ее вклада в ВВП страны. "Важно, что документ учитывает различные сценарии развития рынка газа, а значит, условия ведения бизнеса будут более предсказуемыми и понятными. И конечно, необходимо внимательно следить за соблюдением действующих контрактов на поставку природного газа в зарубежные страны", - подчеркнул премьер.