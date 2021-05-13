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13.05.2021 14:08
Рубрика: Дороги

На трассе М-4 "Дон" началось строительство двух мостов

Текст: Василий Кошкин

В рамках строительства Дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК) на трассе М-4 "Дон" началось возведение двух мостов (через реку Понура и временного - через Магистральный канал) и шести путепроводов. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Всего на обходе построят 24 искусственных сооружения (четыре моста, девять путепроводов через внутреннюю сеть местных дорог, а также 11 сельхозпроездов). Кроме того, на участке возведут три развязки с региональными дорогами: Краснодар - Ейск, Краснодар - Тамань и Краснодар - Темрюк.

Строительство новой автодороги в Краснодарском крае стартовало в декабре 2020 года. Новый участок М-4 протяженностью 52 километра пройдет у станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, Нововеличковскую и Новотитаровскую станицы и выйдет на 1304-м километре трассы М-4 "Дон".

Ширина проезжей части составит 15 метров, ширина разделительной полосы - 3,7 метра. На всем протяжении новой магистрали устроят освещение.

ДЗОК призван снизить трафик на существующем участке М-4, который проходит в границах Краснодара. Сейчас в пик летних отпусков по участку Восточного обхода М-4 "Дон" в пределах Краснодарского края проходит до 80 тысяч автомобилей в сутки.