Новости

В России после ЧП в Казани подготовят единые требования к безопасности школ 15:50
Минобрнауки рассчитывает начать новый учебный год в штатном режиме 15:49
Золотов высказал предложения по изменению оружейного законодательства 15:35
Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят в космос на съемки фильма "Вызов" 15:31
Зрители подрались с судьями на матче детских команд в Москве 15:26
Путин поручил проработать предложения Росгвардии по ужесточению оборота оружия 15:24
Путину рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани 15:23
Роспотребнадзор опроверг сообщения об индийском штамме COVID-19 в РФ 15:21
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле 15:14
В Госдуме рассказали, каким IT-компаниям придется открыть филиалы в РФ 15:06
В Крыму на трассе "Таврида" заработала первая АЗС 15:01
Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" задержан 15:00
В Петербурге нашли 400 украденных картин на 4 млн рублей 14:56
"Аэрофлот" отменил рейсы между Москвой и Тель-Авивом 14:55
Директор школы в Казани рассказала о действиях в первые минуты нападения 14:51
Путин назвал трагедию в Казани варварским преступлением 14:47
National Interest заявил о защищенности Москвы в случае ядерной войны 14:46
Вакцину "Спутник V" протестируют на индийском штамме коронавируса 14:38
Власти Москвы удалили данные, использовавшиеся для оформления пропусков 14:36
На Урале автобус с пассажирами съехал в кювет из-за недомогания водителя 14:21
Начальник разведки Швейцарии уволен из-за аферы с шифрами 14:19
Мосгорсуд признал законным штраф Twitter в 4 млн рублей 14:03
Для молодых ученых могут снизить процентную ставку по ипотеке 13:53
В Сургуте инспекторы ДПС довезли задыхающегося ребенка до больницы 13:47
Звезда "Лунного света" сыграет в продолжении "Достать ножи" 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 14:19
Рубрика: В мире

Начальник разведки Швейцарии уволен из-за аферы с шифрами

Текст: Александр Саможнев
Фото: МО Швейцарии Фото: МО Швейцарии
Фото: МО Швейцарии

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд уволила 58-летнего начальника разведки (NDB) Жана-Филиппа Годена из-за аферы с шифрованием. Он был осведомлен о том, что швейцарская компания Zug Crypto AG, поставлявшая шифровальные устройства по всему миру, сотрудничала со спецслужбами Германии и США. Зная шифр, немцы и американцы могли в течение многих лет прослушивать иностранные государства. Однако Годен не доложил о деталях дела министру обороны, которой он непосредственно подчиняется, сообщает газета Tages-Anzeiger.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Китай заподозрил Tesla в шпионаже

Министр обороны представит кадровое решение Федеральному совету. Но это является лишь формальностью. Годен уже подписал заявление об отставке, а также подписку о неразглашении сведений. В августе он должен освободить кресло руководителя разведывательной службы.

По данным журнала Blick, Годен возглавил разведку три года назад. Он молчал о связях швейцарской шифровальной компании с иностранцами, пока об этом на стали писать СМИ. В минобороны такое поведение посчитали неприемлемым.

Последствия громкого дела с прослушкой коснутся и МИД Швейцарии. Не все доверенные лица, владевшие секретной информацией, ушли на пенсию. Есть подозрения, что Швейцария десятилетиями шпионила за иностранными державами наряду с США через Crypto AG.

Швейцарский парламентский комитет по аудиту национальной безопасности и спецслужб резко критикует бывшего руководителя NDB Маркуса Зайлера, который является вторым по значимости человеком в министерстве иностранных дел. Политики призывают к кадровым перестановкам.

Со своей стороны совместное исследование Cryptoleak провели швейцарская общественная телепрограмма Rundschau, немецкий телеканал ZDF и газета The Washington Post. Был установлен факт использования американскими и немецкими спецслужбами швейцарской компании технологий шифрования для осуществления глобальной "прослушки" более чем 100 стран мира. При этом использовались специально модифицированные устройства шифрования, произведенные компанией Crypto AG из кантона Цуг. Предполагается, что в рамках сотрудничества спецслужб тайное наблюдение осуществлялось по меньшей мере до 2018 года.

Швейцарское правительство намерено провести всесторонную проверку по этим фактам. Минэкономики Швейцарии временно приостановило действие экспортной лицензии, выданной компании Crypto AG.

В мире Европа Швейцария Шпионские скандалы

Главное сегодня

Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Мишустин: Программа кешбэка на детский отдых обойдется в 5 млрд рублей
National Interest заявил о защищенности Москвы в случае ядерной войны
Кабмин: Цены на основные продукты стабилизируются
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия