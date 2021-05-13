Начальник разведки Швейцарии уволен из-за аферы с шифрами

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд уволила 58-летнего начальника разведки (NDB) Жана-Филиппа Годена из-за аферы с шифрованием. Он был осведомлен о том, что швейцарская компания Zug Crypto AG, поставлявшая шифровальные устройства по всему миру, сотрудничала со спецслужбами Германии и США. Зная шифр, немцы и американцы могли в течение многих лет прослушивать иностранные государства. Однако Годен не доложил о деталях дела министру обороны, которой он непосредственно подчиняется, сообщает газета Tages-Anzeiger.

Министр обороны представит кадровое решение Федеральному совету. Но это является лишь формальностью. Годен уже подписал заявление об отставке, а также подписку о неразглашении сведений. В августе он должен освободить кресло руководителя разведывательной службы.

По данным журнала Blick, Годен возглавил разведку три года назад. Он молчал о связях швейцарской шифровальной компании с иностранцами, пока об этом на стали писать СМИ. В минобороны такое поведение посчитали неприемлемым.

Последствия громкого дела с прослушкой коснутся и МИД Швейцарии. Не все доверенные лица, владевшие секретной информацией, ушли на пенсию. Есть подозрения, что Швейцария десятилетиями шпионила за иностранными державами наряду с США через Crypto AG.

Швейцарский парламентский комитет по аудиту национальной безопасности и спецслужб резко критикует бывшего руководителя NDB Маркуса Зайлера, который является вторым по значимости человеком в министерстве иностранных дел. Политики призывают к кадровым перестановкам.

Со своей стороны совместное исследование Cryptoleak провели швейцарская общественная телепрограмма Rundschau, немецкий телеканал ZDF и газета The Washington Post. Был установлен факт использования американскими и немецкими спецслужбами швейцарской компании технологий шифрования для осуществления глобальной "прослушки" более чем 100 стран мира. При этом использовались специально модифицированные устройства шифрования, произведенные компанией Crypto AG из кантона Цуг. Предполагается, что в рамках сотрудничества спецслужб тайное наблюдение осуществлялось по меньшей мере до 2018 года.

Швейцарское правительство намерено провести всесторонную проверку по этим фактам. Минэкономики Швейцарии временно приостановило действие экспортной лицензии, выданной компании Crypto AG.