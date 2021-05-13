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13.05.2021 15:02
Рубрика: Российский автопром

О нем не знали даже в СССР. На продажу выставили редкий УАЗ-469

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.autoscout24.com Фото: www.autoscout24.com
Фото: www.autoscout24.com

В городе Боволента (Италия) продают УАЗ-469 1984 года выпуска. Модель оценивается в 19 800 евро, что соответствует 1 778 000 рублей по нынешнему курсу.

Фото: Скриншот с видео
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Если советская версия внедорожника производилась с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 л. с., то данный экспортный вариант оснащается 65-сильным дизельным мотором.

Такой силовой агрегат УАЗ-469 получал уже за рубежом. Заводские экземпляры, которые приходили из СССР, дорабатывались в ателье братьев Марторелли.

Судя по описанию в объявлении на сайте AutoScout24, пробег УАЗа составляет всего 1500 километров. Машина полностью восстановлена и пребывает в отличном состоянии.

Автомобиль оборудован системой полного привода, "кенгурятником" с ПТФ, воздухозаборником на капоте, большими боковыми зеркалами, расширителями арок, колёсными дисками с оригинальной резиной, тентом.

УАЗ-469 выпускается с 1972 года. В 1985 году модель сменила название на УАЗ-3151. В 2013 году на заводе начали собирать модернизированную модификацию внедорожника УАЗ "Хантер".

Стандартный "Хантер" сегодня стоит от 867 000 рублей. Он предлагается с 2,7-литровым "атмосферником" мощностью 135 л. с. и с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Фото: www.autoscout24.com
Фото: www.autoscout24.com
#УАЗ