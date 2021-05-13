Обновленный Lada Largus получит вариант с высокой крышей

Дочерняя фирма АвтоВАЗа "ВИС-Авто" предложит для обновленной Lada Largus вариант с высокой крышей. Уже изготовлено несколько образцов, начался процесс получения на эту модификацию Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), то есть сертификата, необходимого для начала производства и продаж.

Фото обновленного Largus с высокой крышей от "ВИС-Авто" опубликовал приближенный к компании автоблогер Петр Груздев.

Здесь нужно заметить, что "ВИС-Авто" оборудовала высокой крышей и дорестайлинговые Largus - в 2018-2021 гг.. Переоборудование проводится так: "ВИС-Авто" закупает у АвтоВАЗа фургоны и универсалы, вырезает в верхней части сегмент, наваривает новый силовой каркас из стальных труб и водружает специальную пластиковую "нахлобучку". Изнутри надстройка обшивается формованными пластиковыми панелями. Для пассажирского универсала в боковины крыши встраиваются дополнительные окошки (они не открываются).

Обновленный Largus с высокой крышей получит еще и повышенные створки багажника, которые упрощают доступ к отсеку. Кроме того, ожидается появление спецкомплектации "Карелия" - с усиленной подвеской и повышенным клиренсом. В качестве опций предложат навеску запасного колеса на корме, световой люк в крыше и двухзонный кондиционер с разделением на переднюю и заднюю части салона.

Прочие подробности об обновленном Largus с высокой крышей станут известны позднее.

Lada Largus обновленного образца АвтоВАЗ продает с марта 2021 года. Снаружи модель имеет новое оперение кузова с X-образным оформлением и фарами от Renault Logan II, внутри - переднюю панель от Renault Duster, новый руль, медиасистему и сиденья с развитой боковой поддержкой.

В гамме появился модернизированный вариант 8-клаппаного 1,6-литрового мотора с индексом ВАЗ-11182, он развивает 90 л.с., на 3 л.с. больше, чем у старого 11189. 16-клапанник ВАЗ-21129 остался неизменным, развивает 106 л.с. Универсал Lada Largus сейчас стоит от 704 900 рублей, фургон - от 699 900 рублей.