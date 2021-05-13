Памфилова: Представители БДИПЧ ОБСЕ смогут приехать в Россию в июне

Члены наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ смогут начать работу в России уже в начале лета, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

В четверг она встретилась с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. "Мы предварительно договорились, что миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ может быть развернута уже в начале июня", - цитирует Памфилову Telegram-канал ЦИК России.

Ранее в интервью "Российской газете" председатель Центризбиркома заверила, что Россия, несмотря на пандемию коронавируса, готова выполнять свои обязательства по организации международного наблюдения на выборах в Госдуму.

"В отличие от американцев, которые не пускают наблюдателей в определенные штаты, мы максимально открыты и заинтересованы в том, чтобы они приезжали. Все условия для соблюдения мер предосторожности мы им обеспечим. Естественно, им надо будет носить маски, соблюдать санитарную дистанцию, сдавать тесты", - сказала она.