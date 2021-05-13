Портал бесплатной правовой помощи будет запущен в этом году

Министерство юстиции России, начиная с этого года, начнет постепенный запуск портала правовой помощи гражданам. Сначала к новому сервису будут подключены десять пилотных регионов. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

Как передает ТАСС, заявление прозвучало на совещании президента России с членами правительства. "В 2022 году нами будет создана федеральная государственная информационная система "Правовая помощь". Ее основным компонентом станет единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи, который будет работать во взаимодействии с Единым порталом госуслуг и другими информационными системами", - сообщил Константин Чуйченко.

Любой гражданин сможет на портале получить актуальную правовую информацию, в том числе прочитать действующие нормативно-правовые акты. Также на портале будет бесплатный конструктор документов: специальная программа поможет человеку сформировать первичное обращение в нужные инстанции.

"В целом портал позволит оказывать самый востребованный вид помощи - первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме. Сервис сделаем максимально простым и понятным. Использовать данный портал сможет каждый гражданин", - пообещал министр.

По его словам, новый цифровой сервис призван помочь решить проблему низкой информированности людей, так как "мало кто знает, что положено ему по закону". Уже в этом году к новому сервису должны быть подключены первые десять пилотных регионов.