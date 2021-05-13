Правительство поддержало масштабную реформу банкротства юрлиц

Новости

Собянин оценил итоги комплексного обновления детской хоровой студии "Весна" в СВАО 21:55
В Москве найдено оружие Второй мировой 21:36
Бастрыкин проконтролирует проверку по невыплатам денег врачам в Северной Осетии 21:36
Песков указал на позитивный сигнал в словах Байдена о киберпреступности 21:32
Под Липецком мужчину избили в присутствии полицейского 21:15
Греция собирается принимать вакцинированных "Спутником V" туристов 21:08
СМИ: Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 миллионов долларов за выкуп 21:00
За сутки 33 военнослужащих вылечились от коронавируса 20:42
До слез: вышел первый тизер специального эпизода ситкома "Друзья" 20:27
Иностранцы прекратили покупку валюты в России после новых санкций США 19:56
Решетников: Бизнес сможет сэкономить миллиарды на хранении документов 19:51
В 2021 году в России откроются шесть новых онкоцентров 19:19
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках 19:07
Командующий Северным флотом: США используют Норвегию как полигон в Арктике 19:02
Forbes включил 24 российские компании в список крупнейших в мире 19:00
В Госдуме рассмотрят план реализации Послания президента 18:54
Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет 18:50
Северный флот получит порядка 345 единиц вооружений в 2021 году 18:39
Осуждённый за госизмену бывший офицер ФСБ выйдет по УДО 18:27
Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году 18:26
Российский ученый Мажуга назвал пять способов улучшить экологию в больших городах 18:21
НАТО активизировало военную деятельность у границ РФ в Арктике 18:19
Портал бесплатной правовой помощи будет запущен в этом году 18:19
Вертолет со спикером Рады совершил аварийную посадку в Херсоне 18:17
Бизнесмена Василия Бойко-Великого отпустили из СИЗО 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
13.05.2021 20:23
Рубрика: Экономика

Правительство поддержало масштабную реформу банкротства юрлиц

Текст: Игорь Зубков
Правительство поддержало законопроект о банкротстве юрлиц, его основной месседж - акцент на реабилитирующих процедурах, чтобы сохранять предприятия и рабочие места, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на брифинге в правительстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Действующий порядок банкротства, по его словам, воспринимается зачастую либо как инструкция по ликвидации бизнеса, либо как способ затягивать выплату долгов или не платить по долгам. Сейчас в большинстве случаев компании прибегают к банкротству, когда активы из предприятия уже выведены, а затем в 98% случаях вводится конкурсное производство и происходит распродажа оставшегося имущества, причем по заниженной цене. В результате 60% кредиторов не получают ни рубля. С другой стороны, нередко предприятия-банкроты десятки лет продолжают работу, не платят налоги и копят долги.

Фото: Сергей Михеев
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру

Как сообщала "РГ", масштабная реформа банкротства юрлиц предполагает введение реструктуризации долгов как отдельной реабилитационной процедуры, чтобы на площадке суда у добросовестных должников была возможность найти компромисс с кредитором и договориться о дисконте в рамках 4-летнего плана погашения задолженности. Дисконт может быть довольно существенным, так как в среднем кредиторам удается возвращать лишь незначительную часть долга. Ликвидацию бизнеса, который невозможно спасти, планируется проводить за год - как минимум в два раза быстрее, чем в среднем сейчас. Торги на повышение цены заменят англо-голландские аукционы - "качели", когда в рамках одной торговой сессии происходят торги на повышение с разворотом на понижение и снова на повышение и возможностью подключения участников в ходе торгов. Для банкротящейся компании будет введена обязанность прекратить хозяйственную деятельность через 9 месяцев после открытия конкурсного производства - кредиторы смогут продлить срок, но только за свой счет. Это должно покончить с "вечными" банкротствами. Для расширения числа потенциальных покупателей законопроект предполагает раскрытие сведений о торгах как минимум за 30 дней до их проведения на едином маркетплейсе. Контролирующее должника лицо не сможет назначить своего арбитражного управляющего - он будет назначаться через случайный выбор на основе балльной оценки, зависящей от успешности ведения дел.

Решетников отметил, что в течение первых двух лет после принятия закона будет возможность применять как новые, так и старые процедуры банкротства. Проект вызывал много споров, по основным замечаниям бизнеса удалось прийти к компромиссу, сказал Решентников.

Экономика Финансы Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Путин призвал повысить роль ООН в международных делах
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках
Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
В США Москву назвали самым защищенным местом на случай ядерной войны
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам