Правительство поддержало масштабную реформу банкротства юрлиц

Правительство поддержало законопроект о банкротстве юрлиц, его основной месседж - акцент на реабилитирующих процедурах, чтобы сохранять предприятия и рабочие места, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на брифинге в правительстве.

Действующий порядок банкротства, по его словам, воспринимается зачастую либо как инструкция по ликвидации бизнеса, либо как способ затягивать выплату долгов или не платить по долгам. Сейчас в большинстве случаев компании прибегают к банкротству, когда активы из предприятия уже выведены, а затем в 98% случаях вводится конкурсное производство и происходит распродажа оставшегося имущества, причем по заниженной цене. В результате 60% кредиторов не получают ни рубля. С другой стороны, нередко предприятия-банкроты десятки лет продолжают работу, не платят налоги и копят долги.

Как сообщала "РГ", масштабная реформа банкротства юрлиц предполагает введение реструктуризации долгов как отдельной реабилитационной процедуры, чтобы на площадке суда у добросовестных должников была возможность найти компромисс с кредитором и договориться о дисконте в рамках 4-летнего плана погашения задолженности. Дисконт может быть довольно существенным, так как в среднем кредиторам удается возвращать лишь незначительную часть долга. Ликвидацию бизнеса, который невозможно спасти, планируется проводить за год - как минимум в два раза быстрее, чем в среднем сейчас. Торги на повышение цены заменят англо-голландские аукционы - "качели", когда в рамках одной торговой сессии происходят торги на повышение с разворотом на понижение и снова на повышение и возможностью подключения участников в ходе торгов. Для банкротящейся компании будет введена обязанность прекратить хозяйственную деятельность через 9 месяцев после открытия конкурсного производства - кредиторы смогут продлить срок, но только за свой счет. Это должно покончить с "вечными" банкротствами. Для расширения числа потенциальных покупателей законопроект предполагает раскрытие сведений о торгах как минимум за 30 дней до их проведения на едином маркетплейсе. Контролирующее должника лицо не сможет назначить своего арбитражного управляющего - он будет назначаться через случайный выбор на основе балльной оценки, зависящей от успешности ведения дел.

Решетников отметил, что в течение первых двух лет после принятия закона будет возможность применять как новые, так и старые процедуры банкротства. Проект вызывал много споров, по основным замечаниям бизнеса удалось прийти к компромиссу, сказал Решентников.