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28.01.2021 19:05
Рубрика: Экономика

МЭР повторно внесло в правительство проект реформы банкротств юрлиц

Текст: Игорь Зубков
Минэкономразвития внесло в правительство доработанный, но сохранивший основные первоначальные положения проект масштабной реформы банкротства юрлиц. Об этом рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов журналистам.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В проекте учтены замечания Государственно-правового управления президента, он согласован с другими ведомствами, сняты основные разногласия с деловыми объединениями, сказал Торосов. Однако, по его словам, теневые игроки, которые эксплуатируют недостатки института банкротства, пытаются заблокировать реформу на разных уровнях, чтобы спасти свой бизнес. Минэкономики готово к дальнейшему обсуждению, но предпочитает перенести его на площадку Госдумы, дал понять Торосов.

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Предыдущий проект МЭР внесло в правительство летом, рассчитывая на запуск реформы с начала 2021 года. Он предполагает введение реструктуризации долгов как отдельной реабилитационной процедуры, чтобы на площадке суда у добросовестных должников была возможность найти компромисс с кредитором и договориться о дисконте в рамках 4-летнего плана погашения задолженности. Дисконт может быть довольно существенным, так как в среднем кредиторам удается возвращать лишь незначительную часть долга (по итогам 2019 года - около 5%). Действующие реабилитационные процедуры редко вводятся (менее 2%) при этом затягивают процесс, отметил Торосов.

Ликвидацию бизнеса, который невозможно спасти, планируется проводить за год - как минимум в два раза быстрее, чем в среднем сейчас.

Согласно проекту, торги на повышение цены заменят англо-голландские аукционы - "качелями", когда в рамках одной торговой сессии происходят торги на повышение с разворотом на понижение и снова на повышение и возможностью подключения участников в ходе торгов.

Для банкротящейся компании будет введена обязанность прекратить хозяйственную деятельность через 9 месяцев после открытия конкурсного производства - кредиторы смогут продлить срок, но только за свой счет. Это должно покончить с "вечными" банкротствами.

Для расширения числа потенциальных покупателей законопроект предполагает раскрытие сведений о торгах как минимум за 30 дней до их проведения на едином маркетплейсе.

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Вводится возможность продажи бизнеса целиком, без распродажи по частям (в том числе продажа без инвентаризации через реорганизацию в форме выделения), чтобы, с одной стороны, сохранить предприятие и рабочие места, сменив неэффективного собственника, с другой - повысить процент удовлетворения требований кредиторов.

Также, по словам Торосова, законопроект исключает контроль над должником недобросовестными бенефициарами. Контролирующее должника лицо не сможет назначить своего арбитражного управляющего - он будет назначаться через случайный выбор на основе балльной оценки, зависящей от успешности ведения дел. На собрании кредиторов контролирующее и заинтересованные лица лишаются права голоса (исключение - для банка, если он использовал залог акций только для обеспечения кредита); понижается очередность удовлетворения требований контролирующих лиц. Если ФНС доначисляет налоги, то требования по ним обеспечиваются залогом имущества должника, залог ФНС может иметь преимущество перед залогом банка, если в суде доказана недобросовестность банка при получении имущества в залог.

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