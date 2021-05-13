Путин поручил проработать предложения Росгвардии по ужесточению оборота оружия

Президент России Владимир Путин распорядился как можно скорее проработать предложения руководителя Росгвардии Виктора Золотова по порядку оборота гражданского оружия. В четверг глава государства провел совещание с членами правительства, первой темой которого стала трагедия в Казани и меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

"Представьте мне свои предложения в письменном виде с тем, чтобы были подготовлены соответствующие поручения правительству с целью проработки всех вопросов на ведомственным и экспертном уровне как можно быстрее", - сказал Владимир Путин после доклада Золотова.

Глава Росгвардии, в частности, предложил: