Путин поручил проработать предложения Росгвардии по ужесточению оборота оружия

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Президент России Владимир Путин распорядился как можно скорее проработать предложения руководителя Росгвардии Виктора Золотова по порядку оборота гражданского оружия. В четверг глава государства провел совещание с членами правительства, первой темой которого стала трагедия в Казани и меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
"Представьте мне свои предложения в письменном виде с тем, чтобы были подготовлены соответствующие поручения правительству с целью проработки всех вопросов на ведомственным и экспертном уровне как можно быстрее", - сказал Владимир Путин после доклада Золотова.
Глава Росгвардии, в частности, предложил:
- - повысить возрастной ценз для выдачи разрешений на ношение оружия до 21 года;
- - выдавать полуавтоматическое оружие гражданам после 5 лет владения гладкоствольным оружием;
- - ввести курс молодого бойца для получения охотничьего билета;
- - оформлять медсправки для получения разрешения на оружие только в государственных клиниках;
- - ввести психологическое тестирование для получающих разрешение на оружие.