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13.05.2021 15:11
Рубрика: Власть

Президент поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин поручил правительству в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей и самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем", - заявил Владимир Путин.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Совещание с членами правительства президент начал с минуты молчания в связи с трагедией в казанской школе. "Два дня назад произошла страшная беда, жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", - сказал Путин, попросив почтить память погибших.

"Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном, была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную", - продолжил президент и принес еще раз самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, потерявших своих детей, внуков, близких и любимых людей.

Сразу после поступления информации о трагедии Путин дал поручения правительству, руководству Минздрава, Минпросвещения, МЧС, правоохранительным органам, в том числе по оперативному выезду на место трагедии. Президент все эти дни находится в постоянном контакте и с главой республики. "Татарстан, все, кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь", - заверил он.

Сейчас самая неотложная и главная задача - борьба за спасение жизней пострадавших, продолжил Путин. Среди них дети с очень тяжелыми ранениями. Президент пожелал всем раненым выздоровления и передал слова поддержки их семьям. "Безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие федеральные клиники. Уже привлекли лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства", - сказал он. Министр здравоохранения докладывает президенту по ходу развития событий, и сегодня Путин попросил сообщить, какие нужны дополнительные меры, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение и реабилитацию раненых.

"Наш долг - поддержать семьи тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления", - заявил президент. Выплаты из регионального бюджета уже начаты, и Путин попросил правительство подключиться и оказать при необходимости дополнительную помощь пострадавшим. "Все учащиеся и сотрудники гимназии, где произошла беда, безусловно, испытали настоящий шок, и, конечно, особенно тяжело пережили случившееся дети. И они нуждаются в специальной реабилитации", - пояснил он.

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