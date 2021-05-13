Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Смоленске выросло до восьми

Полиция Смоленска опубликовала уточненные данные об аварии с участием маршрутного такси, в котором пострадали восемь человек (ранее сообщалось о шести).

Напомним, ДТП случилось в 7.40 на оживленном перекрестке. Поворачивавший на желтый сигнал светофора грузовичок Volkswagen T4 не пропустил маршрутную "ГАЗель", ехавшую на зеленый свет, и ударил ее в правый бок, в район двери пассажирского салона. После столкновения микроавтобус опрокинулся набок и зацепил стоявшую на светофоре легковушку Audi.

- В аварии пострадали восемь человек: четверо женщин и столько же мужчин. Две женщины и мужчина госпитализированы, остальные после осмотра врачами отправлены по домам, на амбулаторное лечение, - рассказали в региональном УМВД.

Участвовавшие в аварии водители прошли медосвидетельствование и оказались трезвы. Полиция проводит расследование аварии.