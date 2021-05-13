Фестиваль "Москва встречает друзей" соберет юных музыкантов со всего мира

Международный фестиваль "Москва встречает друзей" уже в 18-й раз соберет в столице более 500 талантливых детей из разных регионов России и 37 стран. По традиции его откроет большой концерт в Московском международном Доме музыки. 18 мая в Светлановском зале выступят юные артисты, а также камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова.

Юные участники фестиваля с 18 мая по 1 июня будут выступать на лучших столичных площадках, а также в онлайн-формате. В этот раз смотр, ставший титульным проектом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, пройдет под девизом "Жизнь отстоявшим" и будет посвящен всем медикам, которые, несмотря ни на что, остаются на передовой борьбы с пандемией COVID-19.

"Мы верим, что эта весна ознаменует возвращение к прежней жизни, а творчество участников фестиваля станет одой благодарности всем медикам, чей невероятный труд помог пережить это время", - отметил художественный руководитель Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и художественный руководитель фестиваля Петр Гулько.

Доброй традицией фестиваля стало вручение приза "Милосердие" за служение идеалам гуманизма. Среди лауреатов прошлых лет - Лео Бокерия, Леонид Рошаль, Михаил Куснирович, Евгений Миронов, Наина Ельцина, Юджин Чаплин. 18 мая 2021 года президент Фонда Владимир Спиваков вручит призы "Милосердие" сотрудникам НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" ("Коммунарка").