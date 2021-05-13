Найденных в детском саду лис выпустили в ТиНАО

Лисье семейство, найденное в детском саду в Москве, вернулось в естественную среду обитания. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Зверей выпустили на территории ТиНАО, - сообщает ведомство. - Сначала местность осмотрела мама-лисица, после на лужайку выбежали и недоверчивые лисята".

Как отмечают специалисты, место выпуска присмотрели заранее. На выбранной территории есть старая лисья нора - возможно, она станет новым домом для пушистых.

Ранее на территории одного из детских садов нашли лису и ее 5 детенышей. Их спасли пожарные и передали департаменту природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Специалисты приняли решение выпустить зверей на волю.