В Твери завели дело об обрушении памятника

Тверские следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту обрушения части фасада старинного дома в заволжском районе города.

- Установлено, что жилой дом № 45 корпус 1 на улице Спартака является памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения. Обслуживающая дом УК допустила обрушение части фасада, что создало реальную угрозу жизни и здоровью людей, - рассказали в управлении СКР по Тверской области.

Инцидент произошел 1 апреля. Разрушившийся дом - здание рабочей казармы Берговской мануфактуры 1908 года постройки, - находится в собственности своих жильцов и юридических лиц.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)​.