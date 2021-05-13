Оренбургская область заняла 5 место рейтинга инвестиционной активности

По итогам апреля Оренбуржье вновь вошло в топ-5 регионов-лидеров по инвестиционной активности. В рейтинге, составленном экспертами делового журнала "Инвест-Форсайт", область заняла 5 место - после Татарстана, Томской и Липецкой областей, а также Пермского края.

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских субъектах инвестпроектах, попавшие в ежедневный дайджест "Инвест-Регион". Все новости оценивались по десятибалльной шкале, максимальную оценку получали сообщения о запуске объекта в эксплуатацию. При этом учитывался масштаб реализованного проекта.

Дополнительные пять баллов получало сообщение, попавшее в рубрику "Лучшая инвестновость дня". В апреле такой новостью стала информация о проекте из Оренбуржья. Речь идет о новой разработке компании "Газпромнефть-Оренбург" - уникальном мобильном комплексе оборудования для ремонта скважин на базе шасси "КамАЗ". Многофункциональная техника сможет заменить на линии несколько единиц спецтехники, повысив скорость и сократив стоимость выполнения скважинных работ. По предварительным расчетам, применение только одной модернизированной машины позволит сэкономить до 6 миллионов рублей в год.

Как уже писала "РГ", создание в Оренбургской области максимально комфортной среды для бизнеса - одна из приоритетных задач, стоящих перед правительством региона. Цель - войти в топ-20 лучших субъектов страны по уровню развития инвестиционного климата. Наглядным результатом эффективности работы в этом направлении служит стабильно растущая, по оценкам экспертов, инвестиционная привлекательность региона. Так, по итогам 2020 года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата область совершила заметный рывок вперед - с 44-го на 32-е место.